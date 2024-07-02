Три знаки зодіаку відчують силу Закоханих: гороскоп на картах Таро на літо

UAportal підготував гороскоп для Лева, Діви та Терезів на літо за картами Таро. Дізнайтеся, як енергія карти "Закохані" буде спрямовувати ці знаки зодіаку до гармонії, союзу та вибору любові.

Лев

Карта Закоханих символізує гармонію, союз та вибір у коханні. Вона заохочує довіру та узгодженість у відносинах. Влітку Леви відчують глибокий зв'язок зі своїми партнерами чи потенційними любовними інтересами. На них чекає час зміцнити цей зв'язок і зробити вибір, який відповідає їхнім серцевим бажанням.

Довіра інстинктам та відкрите спілкування допоможуть зберегти гармонію у стосунках. Прийняття кохання, яке їх оточує, допоможе Левам провести це літо повноцінно та пристрасно.

Діва

Карта "Закохані" також має важливе значення для Дів влітку. Вона уособлює гармонію, союз та вибір у коханні. Діви можуть опинитися на перехресті у своєму романтичному житті. Довіряти інтуїції та робити вибір, який відповідає їх цінностям та бажанням, має вирішальне значення.

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Влітку варто зосередитися на побудові міцного фундаменту у відносинах та підтримці зв'язків, які приносять радість та задоволення. Прийняття кохання, яке зустрічається на їхньому шляху, допоможе Дівам провести період, повний щастя та задоволення.

Терези

Для Терезів карта "Закохані" несе послання про гармонію, союз і вибір у коханні. Влітку можуть виникнути важливі рішення щодо стосунків. Дуже важливо прислухатися до серця та довіряти інстинктам.

Важливо шукати баланс і згоду у партнерських відносинах і відпускати відносини, які більше не служать найвищому благу. Прийняття любові, призначеної для них, створить гармонійний та повноцінний період для Терезів.

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