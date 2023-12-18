Три знаки зодіаку відчують сплеск творчого натхнення: Гороскоп на 18-24 грудня

UAportal підготував гороскоп для Овна, Лева та Стрільця на 18-24 грудня. Дізнайтесь про вплив на творчі пошуки цих трьох знаків зодіаку.

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Овен

Овен уособлює вогненну енергію воїна. З 18 по 24 грудня пориньте у джерело творчості та натхнення, яке є у вашому розпорядженні. Направте цю пристрасть у різні творчі починання, незалежно від того, чи це малювання, написання творів чи вивчення нових хобі.

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Лев

У період з 18 по 24 грудня Лев, театральний та життєрадісний знак, відчує сплеск творчої наснаги. Продемонструйте свій унікальний стиль, перетворивши його на артистизм. Скористайтеся цією зручною можливістю поекспериментувати з новими ідеями та висловити себе за допомогою різноманітних художніх засобів, таких як музика, живопис чи навіть акторська гра.

Стрілець

З 18 по 24 грудня Стрілець, авантюрний та волелюбний знак, вирушить у творчу подорож. Натхнення з'являтиметься в найнесподіваніших місцях, спонукаючи вас досліджувати незвідані території. Чи то через письмо, фотографію чи будь-яку іншу форму самовираження, безстрашно дайте волю своїй уяві.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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