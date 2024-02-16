Три знаки зодіаку відчують сплеск пристрасті та енергії в особистому житті: Гороскоп на вихідні 17-18 лютого

UAportal підготував гороскоп для Овна, Тельця та Близнюків на вихідні 17-18 лютого. Дізнайтеся про сплеск пристрасті та енергії в особистому житті цих трьох знаків.

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Овен

Це чудовий час для самотніх людей, щоб зустріти когось сміливого та захопливого, у той час, як людям у парі слід зосередитися на тому, щоб розпалити іскру у відносинах із партнером. Вирівнювання Венери та Марса принесе у відносини Овнів динамічну та яскраву енергію, відкриваючи потенційні романтичні можливості.

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Телець

Тільці можуть відчути стабільність та впевненість у своїх стосунках. Цей період дає чудову можливість поглибити свої зв'язки та зосередитися на створенні міцного фундаменту та гармонійного зв'язку зі своїми партнерами чи потенційними любовними інтересами. Вплив Венери посилює відчуття краси та чуттєвості Тельців, створюючи час для інтимних та значних зв'язків.

Близнюки

Близнюки можуть відчути потяг до інтелектуальних та стимулюючих розмов у своїх відносинах. Цей період дає чудову можливість налагодити змістовне спілкування зі своїм партнером чи потенційними любовними інтересами. Вирівнювання Меркурія сприяє глибокому та інтригуючому обміну думками, що зрештою зміцнює емоційні зв'язки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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