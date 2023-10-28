Три знаки зодіаку відчують тягу до пригод: Гороскоп на вихідні 28-29 жовтня

UAportal підготував гороскоп для Терезів, Скорпіона та Стрільця на 28-29 жовтня. Дізнайтеся про вплив зірок на їхнє прагнення до досліджень та пригод у цей період.

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Терези

Терези можуть відчути, що їх тягне до гострих відчуттів від подорожей та пригод. Енергія небесного вирівнювання в цей час підживлюватиме їхнє прагнення до досліджень та відкриттів. Терезам важливо скористатися цими можливостями і вийти із зони комфорту, довірившись своїм інстинктам і слідуючи своєму прагненню до подорожей.

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Скорпіон

Подорожі та пригоди будуть у центрі уваги Скорпіонів у цей період. Вирівнювання планет забезпечить їм сильне бажання вивчити нові території та розширювати свої горизонти. Це чудовий час для Скорпіонів, щоб спланувати спонтанну поїздку або зайнятися захоплюючими справами, які задовольнять їхнє почуття пригод.

Стрілець

Стрільці відчуватимуть невгамовну спрагу подорожей та пригод. Планетарне розташування створить для них ідеальну атмосферу для того, щоб вдатися до захоплюючих авантюр і вирушити в подорожі, які зблизять їх з природою. Стрільці повинні скористатися цією можливістю, щоб задовольнити свою спрагу подорожей та шукати нові та хвилюючі враження.

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