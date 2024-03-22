Три знаки зодіаку відчують потяг до нових знайомств: гороскоп до кінця березня

UAportal підготував гороскоп для Терезів, Скорпіона та Стрільця до кінця березня. Дізнайтеся, як товариська та відкрита натура цих трьох знаків допоможе завести нові дружні стосунки та зміцнити існуючі.

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Терези

Терези зазнають потягу до соціальної взаємодії та нових знайомств. Їхній чарівний і дипломатичний характер допоможе їм легко орієнтуватися в соціальних ситуаціях, що зробить їх популярними серед однолітків. Вони відіграють роль миротворця у групі друзів, використовуючи своє врівноважене та справедливе мислення для вирішення конфліктів.

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Скорпіон

Скорпіони почнуть шукати глибші зв'язки зі своїми друзями та коханими. Їхня пристрасна і віддана натура спонукатиме їх віддавати перевагу значущим відносинам перед поверхневими взаємодіями. Нині вони дуже інтуїтивні і мають довіряти своїм інстинктам, орієнтуючись у соціальній динаміці.

Стрілець

Стрільці виявлять свою спонтанну та авантюрну сторону, коли справа доходить до спілкування. Вони шукатимуть нових вражень і можуть спілкуватися з людьми різного походження. Їхня оптимістична і весела натура робить їх душею компанії, доставляючи радість і сміх, куди б вони не пішли.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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