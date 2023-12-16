Трьох знаків зодіаку очікують творчість та натхнення: Гороскоп на вихідні 16-17 грудня

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Терезів та Водолія на 16-17 грудня. Дізнайтеся про творчість та натхнення цих трьох знаків зодіаку.

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Близнюки

16 і 17 грудня уява та творчість Близнюків будуть на небувало високому рівні. Візьміть на озброєння унікальні ідеї та рішення, які зроблять революцію у вашій роботі. Ризикуйте та мисліть нестандартно, адже ваш інноваційний підхід захопить інших та принесе відмінні результати.

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Терези

Протягом 16 та 17 грудня у Терезів загострюються художні почуття. Вивчіть художні пристрасті та знайдіть натхнення у різних видах мистецтва. Спілкуйтеся з іншими на глибшому рівні через творче самовираження.

Водолій

Водолії відчують сплеск творчості та натхнення 16 та 17 грудня. Довіртеся своїм інстинктам та прийміть свою індивідуальність. Продемонструйте свої унікальні таланти та приступайте до нових проєктів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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