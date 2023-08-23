Три знаки зодіаку відкриють джерело удачі: Гороскоп до кінця серпня

UAportal підготував гороскоп для трьох знаків зодіаку: Овна, Скорпіона та Тельця. Ці знаки переживатимуть період підвищеного везіння та сприятливого збігу обставин.

Овен

Люди, народжені під знаком Овна, відомі своєю сміливою та авантюрною натурою. Вони мають сильне почуття рішучості і завжди готові прийняти нові виклики. Коли Місяць перебуває в Овні у вказаний період, відбувається підвищення рівня енергії та з'являється нове почуття ентузіазму. Таке поєднання сприяє амбітним починанням та збільшує шанси на успіх.

Північний вузол у Тельці ще більше посилює успіх, приносячи стабільність та фінансові можливості. Овнам слід ловити момент та максимально використовувати цей сприятливий період.

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Скорпіон

Скорпіони відомі своєю інтенсивною та пристрасною натурою. З Місяцем у Скорпіоні у вказаний період відбувається сплеск емоційної енергії. Таке поєднання посилює інтуїцію та екстрасенсорні здібності, дозволяючи приймати далекоглядні рішення.

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Південний вузол у Близнюках закликає Скорпіонів відкинути всі непотрібні фактори, що відволікають, і зосередитися на цілях. Таке розташування також відкриває можливості особистісного зростання та трансформації. Скорпіонам слід скористатися періодом самопізнання та використовувати його на свою користь.

Телець

Люди, народжені під знаком Тельця, відомі своєю практичністю та рішучістю. З Північним Вузлом у Тельці в зазначений період настає час зростання та достатку. Таке поєднання відкриває можливості для фінансової стійкості та матеріального успіху.

Тільцям слід зосередитися на довгострокових цілях та робити мудрі інвестиції. Місяць в Овні ще більше посилює удачу, надаючи енергію та мотивацію для здійснення мрій. Тільцям слід максимально використати цей сприятливий період та працювати над реалізацією своїх прагнень.

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