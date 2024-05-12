Три знаки зодіаку відкриють для себе нове хобі

UAportal підготував гороскоп для Овна, Терезів та Риб. Дізнайтеся, як авантюрний дух, мистецькі нахили та співчутлива натура цих знаків зодіаку призведуть до нових захоплень під впливом зірок.

Овен

Овни найчастіше розпочинають нове хобі. Їхній інтерес до нових вражень спонукає добиватися успіху в різних сферах діяльності. Чи то спорт, чи творчість, наприклад, фотографія чи гончарство, Овни приймають виклики і залишають по собі помітний слід.

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Терези

Терези найбільш схильні до нового, впливового хобі. Маючи природне почуття естетики, вони тяжіють до творчої діяльності, такої як живопис, музика або дизайн інтер'єру. Терези шукають баланс і радість у своїх захопленнях, що призводить до повноцінного та вражаючого досвіду.

Риби

Глибокий зв'язок з емоціями робить Риб досвідченими у творчих сферах, таких як письменство, танці або акторська майстерність. Риби використовують свої творчі та емоційні глибини, щоб самовиразитися та залишити після себе довготривалий слід. Їх також приваблює цілеспрямована діяльність, наприклад, волонтерство або правозахисна робота.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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