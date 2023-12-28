Три знаки зодіаку віддадуть пріоритет стосункам і розширять коло спілкування: Гороскоп до кінця грудня

UAportal підготував гороскоп для Козорога, Водолія та Риб на кінець грудня. Дізнайтеся про пріоритети у відносинах та розширення кола спілкування цих трьох знаків зодіаку.

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Козоріг

Наприкінці грудня Козороги схильні зосереджуватися на дружбі та соціальному житті. Вони надають пріоритет встановленню значних та тривалих відносин, підходячи до соціальної взаємодії з практичністю та рішучістю. Зараз Козороги тактично розширюють свою соціальну мережу та беруть участь у заходах, що відповідають їх професійним устремлінням, щоб зміцнити свої соціальні зв'язки.

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Водолій

Наприкінці грудня Водолії демонструють підвищене прагнення до соціальних зв'язків та дружби. Вони активно шукають інтелектуально стимулюючих та нестандартних співрозмовників, тяжіють до однодумців, які розділяють їхні пристрасті та інтереси. Участь у групових заходах та нетворкінгах дозволяє Водоліям обмінюватися ідеями та розширювати свій кругозір, сприяючи встановленню справжніх зв'язків та розширюючи сферу свого впливу.

Риби

Наприкінці грудня представники знака зодіаку Риби схильні надавати пріоритет розвитку глибоких, значних дружніх відносин. Завдяки своїй співчутливій та інтуїтивній натурі, вони плекають існуючі зв'язки та встановлюють нові, засновані на емпатії та взаєморозумінні. Беручи участь у творчих і духовних зустрічах, вони висловлюють свої мистецькі та метафізичні нахили, зміцнюючи зв'язок з тими, хто поділяє схожі інтереси та цінності.

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