Три знаки зодіаку відчують підтримку Всесвіту: Гороскоп Таро на початок жовтня

Uaportal підготував гороскоп на початок жовтня, на основі інсайтів від карт Таро для Рака, Скорпіона та Риб. Розкрийте вказівки та прогнози, що визначають шлях знаків зодіаку у цей період.

Рак

Раки, ви відчуваєте почуття задоволення та радості. Дев'ятка Кубків символізує виконання ваших бажань та приносить емоційний добробут. Це час, щоб оцінити досягнення, які ви набули, і знайти радість зараз.

Використовуйте цей час, щоб поміркувати над своїми бажаннями та цілями. Відсвяткуйте свої досягнення та визнайте прогрес, якого ви досягли. Використовуйте цю позитивну енергію для посилення мотивації та продовжуйте йти до своєї мрії. Не забувайте про пріоритетність свого емоційного благополуччя і знаходите задоволення в дрібницях, які приносять вам радість.

Скорпіон

Скорпіони, цей період принесе у ваше життя хвилю романтики та ідеалізму. Лицар Кубків уособлює посланця кохання і закликає вас слідувати за своїм серцем. Це час мріяти про щось велике і охопити пристрасть, яка живе всередині вас.

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Прийміть навколишню романтичну енергію і висловіть свої почуття тим, хто вам небайдужий. Ризикуйте у серцевих справах та дозвольте собі бути вразливим. Мрійте про велике і з ентузіазмом йдіть до своїх пристрастей. Довіртеся силі любові і дозвольте їй вести вас до самореалізації та щастя.

Риби

Риби, цей період принесе у ваше життя відчуття надії та натхнення. Карта Зірка уособлює спокій і закликає вас довіряти Всесвіту. Це час для оптимізму та віри у можливості, які чекають попереду.

Прийміть надію та натхнення, що з'являється на вашому шляху. Довіртеся Всесвіту і вірте у свій шлях. Залишайтеся оптимістом та зосередьтеся на позитивних аспектах життя. Дозвольте інтуїції вести вас до мрій та устремлінь. Знайдіть спокій зараз і відпустіть будь-які турботи та сумніви.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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