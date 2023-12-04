Три знаки зодіаку здобудуть спокій і відпочинок: Гороскоп на 4 грудня

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Стрільців та Водоліїв на 4 грудня. Вивчіть їх унікальні уподобання та з'ясуйте, які види діяльності відповідають їх зодіакальним рисам.

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Овен

Відпочинок та дозвілля Овнів 4 грудня залежатиме від їхньої енергійної та активної натури. Будучи вогненним знаком Овни люблять займатися фізично складними видами діяльності. Тому в ці вихідні Овни можуть розслабитись, займаючись спортом на свіжому повітрі, вирушаючи на тривалу пробіжку або досліджуючи нові авантюрні види діяльності.

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Стрілець

Для Стрільців 4 грудня відпочинок та дозвілля будуть зумовлені їх прагненням до пригод та допитливості. Як вогненний знак, Стрілець прагне нових вражень і розумової стимуляції. Вони можуть розслабитися, плануючи короткі поїздки або займаючись діяльністю, що пропонує зміну обстановки, наприклад, пішим туризмом або дослідженням нового району свого міста.

Водолій

Водолії можуть знайти розслаблення та дозвілля 4 грудня, задовольнивши свою любов до спілкування та інтелектуальних занять. Як повітряний знак, Водолій досягає успіху в соціальному середовищі і насолоджується змістовними розмовами. Вони можуть розслабитися, організовуючи невеликі зустрічі з друзями, беручи участь у стимулюючих дискусіях або відвідуючи соціальні заходи, що відповідають їхнім інтересам.

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