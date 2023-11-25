Три знаки зодіаку звернуть увагу на сім'ю: Гороскоп на вихідні 25-26 листопада

UAportal підготував гороскоп для Левів, Терезів та Риб на вихідні 25-26 листопада. Дізнайтеся, як різні знаки зодіаку переживають сімейні стосунки у цей період та керують ними.

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Лев

25-26 листопада Леви відчують підвищену увагу до сімейних питань. Цей період спонукає Львів відновити зв'язок та зміцнити стосунки із членами своєї родини. Ці вихідні є цінна можливість для якісного проведення часу з близькими людьми.

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Терези

Протягом 25-26 листопада народжені під знаком Терезів будуть надавати пріоритет сімейним відносинам. Цей період створює сприятливі умови для вирішення будь-яких конфліктів чи непорозумінь у сім'ї. Відкрите та чесне спілкування – ключ до збереження миру та гармонії.

Риби

З 25 до 26 листопада Риби, швидше за все, замисляться над своїми сімейними зв'язками. Це слушний момент для того, щоб відновити зв'язок з членами сім'ї та зміцнити ці відносини. У цей період полегшується емоційне відновлення та покращується взаєморозуміння, що дозволяє легше відновити добрі стосунки з членами сім'ї.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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