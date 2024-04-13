Три знаки зодіаку знайдуть час на відпочинок: гороскоп на 13-14 квітня

UAportal підготував гороскоп для Овна, Тельця та Близнюків на вихідні 13-14 квітня. Дізнайтеся, як зірки впливають на можливості відпочинку людей, народжених під цими знаками зодіаку.

Овен

Овни зможуть зайнятися діяльністю змагань, наприклад, спортом або іграми, щоб розслабитися і відпочити. Джерелом релаксації стануть фізичні навантаження, такі як піші прогулянки, скелелазіння або повні адреналіну стрибки з парашутом або банджі-джампінг. Дослідження природних ландшафтів, таких як сільська місцевість або відокремлені пляжі, також може забезпечити комфорт та можливість перезарядитись.

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Телець

На вихідних Тельці прагнутимуть розслабитися, віддаючись приємним моментам. Відвідування спа-салону для масажу, насолода вишуканою їжею або участь у кулінарному майстер-класі забезпечать відпочинок. Відновлення сил серед природної краси, наприклад, у ботанічних садах, насолода від художніх виступів на концертах або в художніх галереях посилять відчуття розслабленості та насолоди.

Близнюки

Близнюки знайдуть розслаблення у цікавих зустрічах та жвавих розмовах. Участь у веселих заходах, як-от відвідування комедійного шоу, настільні ігри, відвідування майстер-класів або бібліотек, стануть джерелом розслаблення. Вираз творчих здібностей через письмо, малювання та рукоділля також забезпечує релаксацію для Близнюків.

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