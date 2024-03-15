Три знаки зодіаку знайдуть нових друзів: гороскоп на 2024 рік

У 2024 році зірки впливатимуть на соціальну та дружню взаємодію трьох знаків зодіаку. UAportal підготував гороскоп для Овнів, Тельців та Близнюків та розповів, як зміниться їхнє життя.

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Овен

Овни відомі своєю енергійною та авантюрною натурою, що робить їх дуже соціальними, коли справа доходить до встановлення нових дружніх відносин. Вони часто беруть на себе ініціативу у формуванні дружби та отримують задоволення від компанії. У 2024 році Овнів, швидше за все, тягнутиме до людей, які поділяють схожі інтереси та цінності. Вони шукатимуть значні зв'язки та розкриють їхні найкращі якості.

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Телець

Тільці надійні та стійкі, що робить їх відмінними друзями, які завжди готові підтримати своїх близьких. У 2024 році вони віддаватимуть перевагу якості, а не кількості у дружбі, шукаючи глибоких та значущих зв'язків. Вони відомі своєю приземленою та практичною натурою, тому можуть підходити до нових відносин з обережністю, але, як тільки довіра буде встановлена, вони стануть неймовірно вірними та відданими.

Близнюки

Близнюки відрізняються своїми соціальними навичками, постійно шукають нові враження та зв'язки. У 2024 році їх харизматичність та здатність до адаптації привабить їх до різних компаній друзів. Вони неймовірно допитливі і відкриті, процвітають у соціальному середовищі, де можуть брати участь у цікавих розмовах.

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