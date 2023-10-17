Три знаки зодіаку наділені емоційним інтелектом: Гороскоп на жовтень

UAportal підготував гороскоп для Тельців, Скорпіонів та Близнюків на тему емоційного інтелекту. Дізнайтеся, як вони зможуть будувати стосунки з емпатією та розумінням.

Телець

Тільці будуть благословенні унікальним поєднанням емоційного інтелекту та емпатійного розуміння. Їхній приземлений характер і глибоке почуття вірності дозволять їм налагоджувати справжній зв'язок з іншими людьми. Завдяки своєму терпінню та жорстким навичкам прийняття рішень, представники знаку зодіаку Телець є надійними партнерами та друзями, які підтримують та допомагають.

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Скорпіон

Природна інтуїція Скорпіонів дозволяє розуміти емоційні потреби інших і встановлювати із ними зв'язок. Вони дуже сприйнятливі, звертають увагу навіть на найтонші натяки, що дозволяє їм пропонувати справжню підтримку та співчуття тим, хто цього потребує.

Близнюки

Близнюки досягнуть нового рівня емоційного розуміння завдяки своїм сильним комунікативним навичкам. Вони чудові слухачі, по-справжньому вбираючи та осмислюючи те, що кажуть інші. Завдяки здібності легко уловлювати як вербальні, і невербальні сигнали, люди знака зодіаку Близнюки можуть співпереживати і емоційно зв'язуватися з іншими.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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