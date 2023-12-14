Три знаки зодіаку можуть розраховувати на сильну увагу до сім'ї: Гороскоп до кінця грудня

UAportal підготував гороскоп для Тельця, Діви та Козорога до кінця грудня 2023 року. Дізнайтеся, чого очікувати у сімейній сфері цим трьом знакам зодіаку.

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Телець

У період до 31 грудня Тільці можуть розраховувати на сильну увагу до сім'ї. Цей час закликає до поглиблення зв'язків із близькими людьми та пошуку стабільності всередині сімейного осередку. Це сприятливий період для вирішення будь-яких неврегульованих питань та створення гармонійної атмосфери у будинку.

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Діва

Наголошуючи на важливості сім'ї до кінця грудня, Діви можуть зміцнити родинні зв'язки та мати відносини з близькими людьми. Цей період сприяє поглибленню емоційних зв'язків та створенню почуття єдності та приналежності в сім'ї.

Козоріг

До кінця грудня Козороги відчують підвищену увагу до сім'ї. Це час для вирощування та захисту сімейних відносин. Козороги можуть взяти на себе більш відповідальну роль у сім'ї, надавати підтримку та настанови близьким, а також приділяти більше уваги створенню стабільної та безпечної домашньої атмосфери.

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