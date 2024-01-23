Три знаки зодіаку можуть розраховувати на незабутні моменти зі старими знайомими: Гороскоп до кінця січня

UAportal підготував гороскоп для Терезів, Скорпіона і Стрільця на 15-31 січня. Дізнайтеся про відношення зі знайомими цих трьох знаків зодіаку.

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Терези

Терези стануть дуже соціальними і товариськими. Їх чарівність і грація приваблюватимуть нових друзів, і вони можуть розраховувати на незабутні моменти зі своїми старими знайомими. Вони будуть душею компанії, а їх позитивна енергія зробить їх центром уваги.

Скорпіон

Скорпіони можуть відчувати себе трохи замкнутими і інтроспективними, коли справа доходить до дружби. Вони можуть віддати перевагу проведенню часу на самоті або з невеликою, згуртованою групою друзів. У цей період глибокі і значущі зв'язки будуть для них важливішими, ніж поверхневі взаємодії.

Стрілець

Стрільці будуть у своїй стихії, коли справа доходить до дружби і соціального життя. Їх відкритий і авантюрний характер приверне до них нових друзів і захоплюючі соціальні перспективи. Повні ентузіазму і позитиву, вони привнесуть жвавість у своє коло спілкування і можуть досліджувати нові інтереси і хобі разом зі своїми друзями.