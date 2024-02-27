Три знаки зодіаку, які використовують довсід минулого у нових стосунках

UAportal підготував гороскоп для Тельця, Терезів та Стрільця. Найближчим часом ці знаки зодіаку матимуть змогу винести корисні уроки з минулих відносин.

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Телець

Тільці, відомі своєю вірністю та практичністю, часто розмірковують про свої минулі стосунки. Затрачуючи час на осмислення уроків, викладених з минулих партнерств, вони прагнуть розвиватися і отримати повніше уявлення про любов, вірність і дружбу.

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Терези

Терези зіштовхуючись зі своїм минулим, переглядають минулі конфлікти та розбіжності. У пошуках гармонії та мирних рішень вони міркують про попередні ситуації та засвоюють цінні уроки у вирішенні конфліктів та створенні гармонійних відносин.

Стрілець

З їх авантюрним духом і жагою знань Стрільці вирушають у подорож, переглядаючи свої попередні стосунки та досліджуючи свої життєві принципи. Ці переживання допомагають їм ширше поглянути на світ і своє місце у ньому.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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