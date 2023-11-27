Три знаки зодіаку відчують пристрасті до навчання: Гороскоп на тиждень з 27 листопада по 3 грудня

UAportal підготував гороскоп для Раків, Козерогів та Близнюків на тиждень з 27 листопада по 3 грудня. Дізнайтеся про перспективи навчання та освіти для цих знаків зодіаку.

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Рак

Раки, дбайливий та чутливий знак зодіаку, відчують нову пристрасть до навчання та освіти протягом тижня з 27 листопада до 3 грудня. Небесні розташування викликають глибокий інтерес до отримання нових знань та розширення інтелектуальних горизонтів. Ракам рекомендується займатися діяльністю, що стимулює допитливість, наприклад, відвідувати нові курси або занурюватись у навчальні матеріали.

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Козеріг

Козеріг, цілеспрямований та практичний знак зодіаку, з 27 листопада по 3 грудня буде чудовою нагодою для навчання та освіти. Вирівнювання небесних тіл дозволяє Козерогам заглиблюватись у нові предмети та шукати шляхи для інтелектуального зростання. Це ідеальний час для Козерогів, щоб відточити існуючі навички та взяти участь у програмах підвищення кваліфікації чи освітніх заходах.

Близнюки

Близнюки, допитливі та здатні до адаптації знаки зодіаку, відчують приплив інтелектуальної енергії протягом тижня з 27 листопада до 3 грудня. Цей період відкриває перед Близнюками безліч можливостей навчання та освіти. Їхня природна допитливість і багатогранність будуть посилені, що спонукає їх долучатися до різноманітного освітнього досвіду та активно шукати знання.

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