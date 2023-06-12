Три знаки зодіаку виконають бажання цього тижня

UAportal підготував гороскопи для Овнів, Близнюків та Раків на тиждень 29 травня – 4 червня. У цей період їм вдасться виконати заповітні бажання.

Овен

Цього тижня, Овни, зірки зійшлися так, що з'явиться можливість виконання бажань. Ваша рішучість і наполеглива праця приносили свої результати, і тепер настав час пожинати плоди. Всесвіт здійснив це бажання, і ви побачите, як мрії втілюються у реальність.

Прийміть удачу, яка йде до вас назустріч, та вийміть із неї максимальну користь. Не забувайте залишатися на позитиві та тримати своє его в руках.

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Близнюки

Для Близнюків цей тиждень принесе цікаві новини у сфері виконання бажань. Зірки розташовані на вашу користь, і, швидше за все, з'явиться можливість отримати те, про що ви давно мріяли. Це може бути будь-що, від підвищення на роботі до досягнення особистого результату.

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Цей успіх принесе величезну радість та щастя. Однак не забувайте висловлювати подяку за те, що ви отримали, і не ставитеся до цього як до чогось, що само собою зрозуміло.

Рак

Раки, цей тиждень принесе ваші бажання. Ви наполегливо працювали над досягненням своєї мети, і, нарешті, Всесвіт виконає ваше бажання.

Ви можете отримати несподівані хороші новини, або те, чого ви так довго чекали, нарешті здійсниться. Насолоджуйтесь моментом успіху, але не забувайте залишатися скромним і продовжувати працювати над досягненням своїх майбутніх цілей.

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