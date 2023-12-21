Три знаки зодіаку виконають заповітні бажання: Гороскоп до кінця грудня

UAportal підготував гороскоп для Овна, Тельця та Близнюків на другу половину грудня. Дізнайтеся про потенціал здійснення бажань цих трьох символів.

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Овен

У період до 31 грудня люди, народжені під знаком зодіаку Овен, можуть відчути виконання бажань. Це сприятливий час для того, щоб зосередитися на своїх цілях і прагненнях, оскільки їхні наміри мають велику силу. Роблячи сміливі кроки та використовуючи нові можливості у цей сприятливий час, Овни можуть досягти значного прогресу на шляху до своєї мрії.

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Телець

До кінця грудня у Тельців з'являються чудові можливості для виконання бажань. Наполегливість та терпіння є ключовими у цей період. Тельцям рекомендується залишатися стійкими та цілеспрямованими, переслідуючи свої цілі, втілюючи мрії в реальність.

Близнюки

До 31 грудня люди, народжені під знаком зодіаку Близнюки, можуть розраховувати на сприятливі умови для виконання бажань. Чітке та ефективне спілкування відіграє життєво важливу роль у цей час. Висловлюючи свої бажання та наміри відкрито, Близнюки можуть залучити можливості, необхідні виконання своїх бажань.

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