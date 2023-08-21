Три знаки зодіаку досягнуть гармонії, якщо носитимуть ці мінерали: Гороскоп до кінця літа

UAportal підготував гороскоп, в якому відкривається вплив каменів на три знаки зодіаку: Близнюки, Терези та Водолій. Дізнайтеся, як авантюрин, топаз і карнеол можуть допомогти досягти гармонії та процвітання.

Близнюки

Вважається, що авантюрин, камінь, що нагадує зоряне небо, океанські глибини та фрагменти сонця, посилює любов до життя, радість, емоції та прояснює розум. Пориньте в енергію авантюрину, яка спрямовує людину до глибшого розуміння краси світу.

Дозвольте кольорам цього каменю спалахнути творчість та надихнути на дослідження нових горизонтів. Авантюрин у цей період максимально допомагає Близнюкам висловлювати себе з упевненістю та приносить відчуття рівноваги у відносинах.

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Терези

Топаз, що часто зустрічається у відтінках синього, але також доступний у золотому, рожевому та червоному кольорах – це камінь, який підсилює інтуїцію та допомагає впливати на інших. Прийміть силу топаза, оскільки він підвищує здатність поєднуватися з внутрішньою мудрістю та приймати рішення з ясністю.

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Нехай енергія цього каменю допоможе вам побудувати гармонійні стосунки та набути балансу у всіх аспектах життя. З топазом на своєму боці в зазначений період, люди, народжені під знаком Терезів, випромінюватимуть впевненість і залучатимуть до себе позитивний досвід.

Водолій

Вважається, що карнеол, загадковий камінь, посилює сексуальні здібності, покращує зір та допомагає у судових процесах. Прийміть трансформуючу енергію карнеолу, оскільки він дозволяє людям прийняти чуттєвість і досліджувати нові глибини пристрасті.

Дозвольте живій енергії цього каменю пробудити почуття та запалити творчість. З карнеолом як супутником у цей період, люди, народжені під знаком Водолія, знайдуть у собі мужність зустріти будь-які виклики, що виникають на їхньому шляху, і вийти переможцями.

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