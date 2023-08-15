Три знаки зодіаку мають прийняти духовність: Гороскоп Таро на вересень

У вересні в центрі уваги опиняться Терези, Козеріг та Близнюки. Кожному із знаків зодіаку Всесвіт приготував свою карту Таро.

Вивчаючи небесні впливи вересня, UAportal підготував комплексний аналіз гороскопів. На них чекають творчі сплески та духовні одкровення.

Терези – Імператриця

У сфері творчості та виховання Терези будуть розквітати, як карта Імператриця у колоді Таро. Цього місяця ви уособлюватимете родючість, достаток і творчі енергії. Ваше оточення відображатиме радість природи, а інтуїція направить до нових творчих починань. Прийміть свого внутрішнього творця і дозвольте своїй уяві розцвісти.

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Козеріг – Імператор

Вступаючи у вересень, Козерога спрямовує на себе авторитетну енергію карти Таро "Імператор". Це час встановлення структури та контролю у різних аспектах вашого життя. Вплив Імператора спонукає зосередитися на дисципліні, організації та лідерстві. Рішучість і стратегічне мислення допоможуть подолати труднощі та досягти значних успіхів.

Близнюки – Ієрофант

Вересневий шлях Близнюків нагадує карту "Ієрофант" у колоді Таро. Ця карта символізує духовну мудрість і дотримання традицій. Ви можете виявити, що шукаєте поради або глибше вивчаєте свої переконання. Енергія Ієрофанта закликає вас врівноважити свою цікавість і благоговіння перед усталеними нормами. Прийміть це прагнення знань і дозвольте їм висвітлити всі шляхи.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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