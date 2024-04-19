Три знаки зодіаку будуть найщасливішими: гороскоп на 2024 рік

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Близнюків та Раків. Розташування небесних тіл відіграватиме значну роль у формуванні долі людей, народжених під цими знаками.

Овен

Овен визнаний одним із найщасливіших знаків зодіаку у 2024 році. Завдяки Юпітеру, планеті експансії та достатку, що формує поєднання з його правлячою планетою Марсом, Овни можуть розраховувати на рік, повний вдалих можливостей та підвищеної впевненості у собі.

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Близнюки

Як один з найщасливіших знаків зодіаку у 2024 році, Близнюки можуть очікувати рік, повний щасливих моментів та сприятливих обставин. Завдяки впливу Венери, планети кохання та удачі Близнюки можуть розраховувати на поштовх як у особистих, так і у професійних відносинах.

Рак

У 2024 році Раки відчують сприятливе розташування небесних сил, що робить їх одним із найщасливіших знаків зодіаку. Спільний вплив Місяця, правлячої планети Рака та Нептуна, планети мрій та інтуїції посилить маніфестаційні здібності Рака, створюючи сприятливий ґрунт для залучення достатку у всіх сферах життя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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