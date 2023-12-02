Три речі, які ніколи не можна обробляти оцтом

UAportal розповідає про три ключові області, де використання оцту слід уникати, щоб запобігти потенційним пошкодженням. Дотримуючись цих порад, ви зможете ефективно прибирати, не ризикуючи завдати шкоди поверхням або предметам, які ви чистите.

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Дерево

Коли справа доходить до очищення дерев'яних поверхонь, оцет не завжди є найкращим варіантом. Уникайте використання оцту на паркетній підлозі або меблях, оскільки він може зняти захисне покриття і зробити деревину вразливою до пошкоджень.

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Натуральний камінь

Хоча оцет є універсальним засобом для чищення багатьох поверхонь, важливо уникати його використання на натуральному камені, такому як мармур або граніт. Кислота, що міститься в оцті, може протравити поверхню, завдавши їй незворотної шкоди.

Електроніка

Оцет може бути ефективним засобом для чищення багатьох побутових речей, але його ніколи не слід використовувати для електроніки. Кислотність оцту може бути корозійною для делікатних компонентів електронних пристроїв, що потенційно може призвести до їх пошкодження або несправності.

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