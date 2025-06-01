Три начинки для найсмачніших сендвічів
ТРИ СМАЧНЮЧІ СЕНДВІЧІ
Сендвіч з тунцем на 2 шт:
Тунець у власному соці - віджатий, 100 г
Яйце варене - 1 шт
Майонез - 70 г
Цибуля зелена - 3 стебла
Кріп свіжий - 3 гілки
Огірок маринований - 50 г
Гірчиця в зернах - 1 ч. л.
Гірчиця "м’яка" - 1 ч. л.
Сіль - за смаком
Листя салату - 4 шт
Хліб - 4 шматки, Британський класичний з молоком
Сендвіч з авокадо на 1 шт:
Хліб - 2 шматки, Королівський мультизлаковий
Авокадо - 1/2 шт
Сир чедер червоний - 1 слайс (або крем-сир)
Шинка - 2 слайси
Мікрогрін редиски - 10 г
Яйця - 2 шт
Кацу-сендвіч на 2 шт:
Філе курячого стегна - 2 шт
Сіль, перець
Борошно
Яйце для л’єзону
Сухарі панко - 50 г
Олія - для фритюру
Гірчиця в зернах - 20 г
Майонез - 50 г
Капуста молода - 150 г
Хліб - 4 шматки, Британський класичний
Соус барбекю - 80 г
Сік лайма або юдзу - 5 г