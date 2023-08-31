Три мінерали принесуть успіх трьом знакам зодіаку: Гороскоп на початок вересня

UAportal підготував інсайти на початок осені, враховуючи знаки зодіаку та вплив каменів на них. Дізнайтеся, як людям, народженим під знаками Овна, Лева та Стрільця, використовувати енергії гагату, оніксу та обсидіану на максимум.

Овен

Гагат, чорний камінь, відомий тим, що допомагає осягнути містичні таємниці. Він матиме великий вплив на людей, народжених під знаком Овна.

Прийміть енергію гагата, щоб посилити інтуїцію та отримати доступ до прихованих знань. Дозвольте цьому каменю вести вас до нових відкриттів та розкрити таємниці Всесвіту.

Лев

Леви, потужний камінь онікс служитиме вам провідною силою. Відомий своїми багатошаровими переливами, онікс, як вважають, концентрує енергію, відвертає хвороби та посилює пробивні здібності людей, народжених під знаком Лева.

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Прийміть енергію оніксу, щоб посилити силу та рішучість. Нехай вона допоможе вам подолати будь-які перешкоди на шляху та досягти величі.

Стрілець

Обсидіан, вулканічне скло темно-синього або чорного кольору, глибоко впливатиме на людей, народжених під знаком Стрільця. Вважається, що камінь підвищує концентрацію, обережність та дозволяє спілкуватися з вищими силами.

Прийміть енергію обсидіану, щоб загострити увагу та поглибити зв'язок із духовною сферою. Він допоможе вам приймати мудрі рішення та ефективно спілкуватися з оточуючими.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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