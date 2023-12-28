Три лайфхаки для ефективного прання: Секрети домогосподарок

Коли справа доходить до прання, покладатися лише на пральні порошки не завжди може дати бажаний результат. Тому важливо знати про деякі перевірені лайфхаки, якими користуються досвідчені господині. UAportal розповів про секрети, які гарантовано забезпечать вражаючі результати та ефективне прання.

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Губка для миття посуду

Для власників домашніх тварин, особливо пухнастих порід, видалення шерсті з одягу може бути непростим завданням. Однак є простий лайфхак, який може виправити це.

Використовуючи нову губку під час прання одягу, ви зможете ефективно видалити шерсть домашніх тварин. Просто покладіть її разом з білизною в пральну машину, і ви отримаєте бездоганно чистий одяг.

Ефірні олії

Купівля ефірних олій може значно зменшити ваші витрати на кондиціонер для білизни. Ефірні олії не лише додають приємного запаху, але й забезпечують тривалий аромат.

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Налийте близько восьми крапель улюбленої ефірної олії у відсік для порошку пральної машини. Не соромтеся експериментувати і поєднувати різні аромати, щоб створити свій власний запах.

Холодильник

Якщо ви коли-небудь помічали, що ваші джинсові речі зберігають неприємний запах навіть після регулярного прання, не хвилюйтеся. На вашій кухні є чудове рішення. Використовуйте ваш холодильник для ефективної боротьби з цими стійкими запахами.

Покладіть джинсові штани в герметичний пакет і залиште їх у морозильній камері приблизно на 8-12 годин. Цей метод нейтралізує небажані запахи, спричинені життєдіяльністю патогенних мікроорганізмів у тканині. Для досягнення оптимального результату повторюйте цей процес раз на тридцять днів.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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