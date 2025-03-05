Три найгірші помилки у тренуваннях

1. Перенавантаження

Наші м‘язи ростуть і вдосконалюються, міцніють і вимальовують красиву форму не коли ми тренуємося, а коли відпочиваємо після гарного тренування, тому важливо мати організований план тренувань, що не виглядає як щодня качати попу. Це шлях в розчарування.

2. Неправильна техніка

Будь-яка вправа ефективна, коли виконується з потрібною амплітудою і суглоби рухаються натурально. Якщо виконувати вправи без техніки, результат не буде видно + будуть виникати травми.

3. Тренуватися, але не думати про харчування

Це демотивує, бо ти не побачиш бажаного результату. Їжа потрібна і вплине на схуднення, пружність, стан шкіри, набір маси. А от тренування потрібні для розвитку гарної постави, гнучкості, сили, релєфу, міцних кісток і "свіжого" ментального стану.