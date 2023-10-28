Трьом знакам зодіаку слід зосередитися на сім'ї: Гороскоп на вихідні 28-29 жовтня

UAportal підготував гороскоп на вихідні 28-29 жовтня для Овна, Тельця та Близнюків. Розміщення небесних тіл формуватиме і впливатиме на зв'язки в сім'ях.

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Овен

Овнам слід поставити сім'ю перше місце. Це чудовий час для зміцнення сімейних зв'язків та прояву кохання та підтримки. Слід взяти на себе роль лідера в сім'ї та пропонувати поради та увагу.

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Телець

Тільцям слід зосередитися на сімейних стосунках. Потрібно проводити час із близькими та створювати незабутні спогади. Рекомендується виявити якості вихователя, забезпечивши стабільну та люблячу обстановку. Вміння слухати та підтримка допоможуть зміцнити домашні зв'язки.

Близнюки

Близнюкам слід попрацювати над вирішенням конфліктів у сім'ї. Навички ефективної комунікації – ключ до подолання розбіжностей та досягнення гармонії. Залишитися відкритими та розуміти різні точки зору дуже важливо. Слід знайти час, щоб поспілкуватися з кожним членом сім'ї та щиро визнати їхні сильні сторони, оскільки це сприятиме єдності.

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