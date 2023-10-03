Трьом знакам зодіаку доведеться переосмислити шлях: Гороскоп Таро на початок жовтня

Uaportal підготував гороскоп на початок жовтня, щоб допомогти знакам зодіаку зорієнтуватися у космічних енергіях. Заглибтесь у конкретні рекомендації та послання для Близнюків, Терезів та Водоліїв.

Близнюки

Близнюки, цей період присвячений святкуванню, дружбі та співпраці. У вашому гороскопі з'являється Трійка Кубків, що вказує на час радості та соціальної взаємодії. Вона заохочує до соціальних контактів та приємного проведення часу.

Ви можете опинитися в оточенні друзів та коханих, створюючи гармонійну та радісну атмосферу. Це чудовий час для спільного святкування досягнень та важливих подій. Беріть участь у заходах, що сприяють співпраці та командній роботі, оскільки це наблизить вас до поставлених цілей.

Терези

Терези, цей період несе енергії карти Суду, відродження та внутрішній поклик. Використовуйте цей час, щоб поміркувати над минулими діями та рішеннями. Оцініть, чи вони відповідають вашим справжнім цінностям і прагненням. За необхідності внесіть зміни та почніть усе з чистого аркуша. Це можливість для самооцінки та усвідомлення життєвого шляху.

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Слухайте свій внутрішній голос та довіряйте інтуїції. Вона спрямує вас на шлях, який відповідає справжньому "я". Візьміть нові починання і відпустіть весь багаж, який може стримувати вас. Карта Суду також нагадує вам бути відкритим для зворотного зв'язку та конструктивної критики. Зверніться за порадою до надійних наставників. Займіться самоаналізом та прислухайтеся до своїх потреб.

Водолій

Водолії, цей період приносить застереження проти неволі, спокус та матеріалізму. У вашому гороскопі з'являється карта Диявол, що символізує залежність, спокусу та матеріалізм. Карта Диявол символізує слабкість та бездуховність. Вона застерігає від того, щоб не потрапити у пастку бажань чи негативного впливу.

Це час переоцінити свої пріоритети та відмовитися від матеріалістичних прагнень. Зосередьтеся на тому, що дійсно має значення в житті, наприклад, на особистісному зростанні, значних відносинах та внутрішній самореалізації. Не потрапляйте у пастку бажань чи негативних впливів.

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