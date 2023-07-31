Трьом знакам зодіаку потрібно прислухатися до інтуїції: місячний гороскоп на 1 серпня

UAportal підготував докладний огляд для знаків Терезів, Скорпіона та Стрільця. Оскільки Місяць знаходиться у Водолії, його сильний вплив посилить емоції та інтуїцію, сприяючи особистісному та духовному зростанню.

Терези

Гостро почуття рівноваги і справедливості буде вашим дороговказним маяком цього 15-го місячного дня. Положення Місяця у Водолії посилює вашу творчу та інтуїтивну сторону, спонукаючи до пошуку нових шляхів самовираження. Скористайтеся цією можливістю, щоб розвинути свої художні таланти та зайнятися діяльністю, яка приносить радість душі.

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Скорпіон

У 15-й місячний день, коли Місяць переходить на знак Водолія, ваші емоції можуть бути глибшими, ніж зазвичай. Прийміть цей період як можливість для самоаналізу та внутрішнього зростання. Довіряйте своїм інстинктам та звертайтеся до своєї інтуїції, оскільки вона дасть вам цінні знання. Можливо, ви відчуєте потяг до духовності та самоаналізу, що допоможе краще зрозуміти свої емоції та мотиви.

Стрілець

У цей 15-й місячний день перебування Місяця у Водолії наділить вас духом авантюризму та жадобою до знань. Ваша цікавість приведе до різноманітних вражень та захоплюючих зустрічей. Скористайтеся можливістю розширити свій кругозір, будь то подорожі, освіта чи участь у цікавих розмовах. Ваш ентузіазм та позитив приваблять однодумців, які стануть цінними супутниками на цьому шляху.

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