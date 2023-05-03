Трьом знакам зодіаку можуть принести лиха фатальні цифри: у чому небезпека

Серед усіх уродженців зодіакального кола є три, яким треба бути особливо обережними із цифрами. Вважається, що вони дуже чутливі до вібрацій і схильні відчувати занепокоєння, роздратування, гнів через вплив деяких чисел.

Крім того, ці цифри здатні залучати до життя негативні події – наприклад, втрату грошей, аварійні ситуації чи конфлікти. Краще не оточувати себе ними у повсякденному житті.

Овен – нещасливе число 13

У Таро число 13 пов'язане зі смертю і означає всюдисущий хаос. Для Овнів така дата дуже небезпечна і загрожує різним неприємностями – їм не можна втрачати пильності ні на мить. Уродженцям знаку не варто жити у квартирі під таким номером, інакше їх переслідуватимуть лиха. Не рекомендується купувати квитки на таке місце або використовувати аксесуари з числом 13.

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Близнюки - нещасливе число 4

Життя Близнюків на суцільну чорну смугу може перетворити число 4, тісно пов'язане з потойбічним світом. Воно символізує кінець, смерть і накликає випробування на голови уродженців знаку. У таку дату вони можуть ухвалити рішення, про які потім дуже шкодуватимуть. Можливі великі фінансові втрати.

Діва – нещасливе число 9

Дев'ять означає великі страждання. Діви з їх прагненням до досконалості та бажанням допомогти всім навколо можуть почуватися занадто пригніченими через вплив цього числа. Воно змушує їх сумніватися у своїх силах: уродженці знаку можуть відчути, що всі їхні плани руйнуються, а мріям не судилося здійснитися.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.