Торт ''П'яна вишня'': варто скуштувати лише раз, щоб назавжди закохатися в нього

Друзі, сьогодні готуємо мій улюблений торт. Варто скуштувати лише раз, щоб назавжди закохатися в нього. Лише уявіть .. Просочений шоколадний бісквіт, вишнева начинка з лікером та шоколадна глазур з горіхами.

Ви куштували коли-небудь цей тортик?

Шоколадний бісквіт:

300 г яєць (6 шт.)

40 г жовтка (2 шт.)

150 г борошна (6 ст. л. з гіркою)

150 г цукру (6 ст. л. з гіркою)

30 г какао-порошку (2 ст. л. з гіркою)

Увімкніть духовку на 165С.

Збийте яйця, жовтки та цукор до пишної піни.

Змішайте борошно та какао. Делікатно вмішайте порціями через сито в збиту яєчну масу.

Вистеліть пергаментом дно роз’ємної форми діаметром 22 см. Стінки форми промажте тонким шаром масла.

Вилийте тісто у форму. Відправте бісквіт випікатися в розігріту духовку, з обдуванням, на 30-35 хв. Готовність бісквіту перевірте дерев’яною шпажкою.

Дістаньте форму з бісквітом із духовки, залиште на 1 годину.

Вишнева начинка:

400 г вишні без кісточки (свіжа чи заморожена)

100 г згущеного молока (3,5 ст. л.)

100 г вершкового масла (82%)

150 г чорного шоколаду

100 мл вишневого лікеру (5 ст. л.)

З’єднайте шоколад, вершкове масло, згущене молоко і лікер, відправте в мікрохвильову піч, щоб маса розтопилася і стала однорідною.

Додайте вишню, перемішайте.

Шоколадна глазур:

50 г меду (1,5 ст. л.)

200 г шоколаду

250 мл вершків (30-35%)

30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)

100 г обсмаженого волоського горіха

З’єднайте шоколад, мед, вершки та масло і відправте в мікрохвильову піч, щоб розтопити і отримати однорідну масу.

Пробийте занурювальним блендером.

Додайте горіхи, перемішайте.

Зберіть торт.

Дістаньте бісквіт із форми, зніміть пергамент і зріжте верхівку.ш

Застеліть форму новим пергаментом, поверніть бісквіт у форму.

Вийміть із бісквіту серединку - так, щоб залишилися бортики, а з коржа зробіть крихту.

Додайте крихту у вишневу начинку, перемішайте.

Перекладіть масу у форму, розрівняйте, накрийте торт зрізаною верхівкою бісквіту.

Відправте в холодильник на 5 годин.

Дістаньте форму з тортом із холодильника, зніміть форму, залийте торт глазур’ю. Приберіть торт у холодильник на 15-20 хв. для стабілізації глазурі.

Смачного!