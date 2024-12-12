Торт "П'яна вишня": варто скуштувати лише раз, щоб назавжди закохатися в нього
Друзі, сьогодні готуємо мій улюблений торт. Варто скуштувати лише раз, щоб назавжди закохатися в нього. Лише уявіть .. Просочений шоколадний бісквіт, вишнева начинка з лікером та шоколадна глазур з горіхами.
Ви куштували коли-небудь цей тортик?
Шоколадний бісквіт:
300 г яєць (6 шт.)
40 г жовтка (2 шт.)
150 г борошна (6 ст. л. з гіркою)
150 г цукру (6 ст. л. з гіркою)
30 г какао-порошку (2 ст. л. з гіркою)
Увімкніть духовку на 165С.
Збийте яйця, жовтки та цукор до пишної піни.
Змішайте борошно та какао. Делікатно вмішайте порціями через сито в збиту яєчну масу.
Вистеліть пергаментом дно роз’ємної форми діаметром 22 см. Стінки форми промажте тонким шаром масла.
Вилийте тісто у форму. Відправте бісквіт випікатися в розігріту духовку, з обдуванням, на 30-35 хв. Готовність бісквіту перевірте дерев’яною шпажкою.
Дістаньте форму з бісквітом із духовки, залиште на 1 годину.
Вишнева начинка:
400 г вишні без кісточки (свіжа чи заморожена)
100 г згущеного молока (3,5 ст. л.)
100 г вершкового масла (82%)
150 г чорного шоколаду
100 мл вишневого лікеру (5 ст. л.)
З’єднайте шоколад, вершкове масло, згущене молоко і лікер, відправте в мікрохвильову піч, щоб маса розтопилася і стала однорідною.
Додайте вишню, перемішайте.
Шоколадна глазур:
50 г меду (1,5 ст. л.)
200 г шоколаду
250 мл вершків (30-35%)
30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)
100 г обсмаженого волоського горіха
З’єднайте шоколад, мед, вершки та масло і відправте в мікрохвильову піч, щоб розтопити і отримати однорідну масу.
Пробийте занурювальним блендером.
Додайте горіхи, перемішайте.
Зберіть торт.
Дістаньте бісквіт із форми, зніміть пергамент і зріжте верхівку.ш
Застеліть форму новим пергаментом, поверніть бісквіт у форму.
Вийміть із бісквіту серединку - так, щоб залишилися бортики, а з коржа зробіть крихту.
Додайте крихту у вишневу начинку, перемішайте.
Перекладіть масу у форму, розрівняйте, накрийте торт зрізаною верхівкою бісквіту.
Відправте в холодильник на 5 годин.
Дістаньте форму з тортом із холодильника, зніміть форму, залийте торт глазур’ю. Приберіть торт у холодильник на 15-20 хв. для стабілізації глазурі.
Смачного!