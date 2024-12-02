Торт "Монастирська хата": рецепт смаколика з дитинства
Впевнена, що цей тортик куштували усі. Він має неповторний смак.. Лише уявіть, ніжне, тонке тісто, вишня, яка надає торту приємну кислинку та соковитість в поєднанні з солодким сметанним кремом. Це надзвичайно смачно!
Любите цей тортик? Яку назву має цей десерт у вашій родині?
Тісто:
200 г вершкового масла (мʼяке, 82%)
200 г сметани (10-20%)
5 г соди
1 г солі
400 г борошна
Змішайте в мисці: сметану, соду, сіль, вершкове масло .
Додайте борошно, замісіть тісто.
Розділіть на 6 частин, оберніть харчовою плівкою, відправте в холодильник на 2 год.
Вишнева начинка:
1 кг вишні
100 г цукру
100 г кукурудзяного крохмалю
Відправте в сотейник вишню, цукор та кукурудзяний крохмаль.
При постійному помішуванні доведіть до кипіння. Кип’ятіть 1 хвилину, зніміть з плити.
Перекладіть у миску, накрийте плівкою "в контакт". Охолодіть.
Крем:
500 г сметани (20-30%)
200 мл вершків
200 г цукрової пудри
цедра 1 лимона
Об’єднайте сметану, цукрову пудру, лимонну цедру.
Збийте вершки до м’яких піків, відправте їх до сметани, делікатно перемішайте.
Накрийте крем плівкою "в контакт" і приберіть у холодильник на 1 год.
Сформуйте коржі:
Увімкніть духовку на 180°.
Витягніть тісто з холодильника, залиште на 20-30 хв.
Розкотіть тісто у вигляді стрічки довжиною 50 см та шириною 8-9 см.
Перекладіть начинку в кондитерський мішок і викладіть посередині вздовж стрічки з тіста.
Накрийте начинку тістом зверху, стик підверніть, щоб вийшла ковбаска. Заверніть її по спіралі у вигляді равлика.
Сформуйте ще одну таку ж "ковбаску" з начинкою, продовжуйте викладати її по спіралі - діаметр не більше 18 см.
Відправте випікатися в розігріту духовку на 25-30 хвилин.
Приготуйте ще два такі ж коржі.
Дайте коржам охолонути.
Сформуйте торт:
Помістіть у кільце діаметром 20 см перший корж, змастіть його зверху кремом. Далі так само викладіть ще 2 коржі і теж змастіть їх кремом.
Зніміть кільце, обмажте торт кремом.
Відправте торт в холодильник на 5-6 год.
Задекоруйте торт тертим шоколадом.
Смачного!