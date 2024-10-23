Торт з гарбуза: ідеальний десерт для осіннього вечора
Це ідеальний вибір для затишного осіннього вечора. Щоб зробити процес приготування ще простішим та приємнішим, я рекомендую використовувати пергамент. Пергамент допоможе легко та безпечно випікати бісквіт, адже він забезпечує рівномірне приготування і не дає тісту прилипати до форми. А з харчовою плівкою зручно зберігати крем або просочений бісквіт – жодних проливань чи висихання!
А пакети-слайдери не лише зручні для зберігання, а й можуть слугувати кондитерським мішком.
Інгредієнти:
• Борошно пшеничне — 140 г;
• Кориця, мускатний горіх — по 0,5 ч.л;
• Розпушувач — 1/2 ч.л;
• Сода — 1/2 ч.л;
• Масло вершкове — 70 г;
• Цукор — 150 г;
• Яйця — 1 шт;
• Ванільний цукор;
• Гарбузове пюре — 140 г.
Для пропитки:
• Еспресо — 1 порція;
• Молоко — 80 г;
• Згущене молоко — 2 ст.л.
Для вершкового крему:
• Масло вершкове — 100 г;
• Крем-сир — 150 г;
• Цукрова пудра — 100 г;
• Ванільний цукор;
• Кориця;
• Мускатний горіх;
• Еспресо — 1 порція.
Спосіб приготування:
1. Мʼяке вершкове масло збити з цукром, додати ванільний цукор і суміш кориці та мускатного горіху. 2. Додати яйце та перемішати.
3. Додати гарбузове пюре. Перемішати.
4. Всипати суміш борошна, соди і розпушувача та перемішати вінчиком до однорідності.
5. Випікати при 170° протягом 20-25 хвилин.
Готуємо пропитку:
1. Змішати молоко, еспресо та згущене молоко.
2. Просочити бісквіт.
Готуємо крем:
1. Змішати всі складові вінчиком та пересипати в пакет слайдер.
Викласти крем на просочений бісквіт.