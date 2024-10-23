Торт з гарбуза: ідеальний десерт для осіннього вечора

Це ідеальний вибір для затишного осіннього вечора. Щоб зробити процес приготування ще простішим та приємнішим, я рекомендую використовувати пергамент. Пергамент допоможе легко та безпечно випікати бісквіт, адже він забезпечує рівномірне приготування і не дає тісту прилипати до форми. А з харчовою плівкою зручно зберігати крем або просочений бісквіт – жодних проливань чи висихання!

А пакети-слайдери не лише зручні для зберігання, а й можуть слугувати кондитерським мішком.

Інгредієнти:

• Борошно пшеничне — 140 г;

• Кориця, мускатний горіх — по 0,5 ч.л;

• Розпушувач — 1/2 ч.л;

• Сода — 1/2 ч.л;

• Масло вершкове — 70 г;

• Цукор — 150 г;

• Яйця — 1 шт;

• Ванільний цукор;

• Гарбузове пюре — 140 г.

Для пропитки:

• Еспресо — 1 порція;

• Молоко — 80 г;

• Згущене молоко — 2 ст.л.

Для вершкового крему:

• Масло вершкове — 100 г;

• Крем-сир — 150 г;

• Цукрова пудра — 100 г;

• Ванільний цукор;

• Кориця;

• Мускатний горіх;

• Еспресо — 1 порція.

Спосіб приготування:

1. Мʼяке вершкове масло збити з цукром, додати ванільний цукор і суміш кориці та мускатного горіху. 2. Додати яйце та перемішати.

3. Додати гарбузове пюре. Перемішати.

4. Всипати суміш борошна, соди і розпушувача та перемішати вінчиком до однорідності.

5. Випікати при 170° протягом 20-25 хвилин.

Готуємо пропитку:

1. Змішати молоко, еспресо та згущене молоко.

2. Просочити бісквіт.

Готуємо крем:

1. Змішати всі складові вінчиком та пересипати в пакет слайдер.

Викласти крем на просочений бісквіт.