Топ-п'ять сімейних серіалів, що підходять для перегляду з коханими

Сімейний час безцінний, і спільний перегляд серіалів – чудовий спосіб провести час із близькими. UAportal підготував список із п'яти найкращих сімейних серіалів з 2010 по 2015 рік, які настійно рекомендується дивитися всім віком.

Клуб нянь

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Комедія, Драма, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 1 сезон, 10 епізодів

Рік: 2019

Продюсер: Рейчел Шукерт

"Клуб нянь" – це душевний серіал про групу школярів, які відкривають бізнес із нагляду за дітьми. Серіал досліджує проблеми дорослішання та важливість дружби.

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Алекса та Кеті

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Комедія, Драма, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 3 сезони, 39 епізодів

Рік: 2018-2020

Продюсер: Хізер Вордхем

"Алекса і Кеті" – це душевний комедійний серіал розповідає про життя двох найкращих подруг, які разом навчаються у середній школі. Серіал досліджує теми дружби, сім'ї та подолання труднощів.

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Просто додай магії

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Комедія, Сімейний, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 4 сезони, 51 епізод

Рік: 2015-2020

Продюсер: Джо Нуссбаум

"Просто додай магії" – це чарівний серіал про трьох найкращих друзів, які розкривають секрети кухонної книги, здатної виконувати бажання. Серіал досліджує теми дружби, пригод та дорослішання.

Цілющі сили Чувака

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Комедія, Драма, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 1 сезон, 8 епізодів

Рік: 2020

Продюсер: Еріка Спейтс

"Цілющі сили Чувака" – це душевний серіал про 11-річного хлопчика на ім'я Ной, який страждає на соціальний тривожний розлад. За допомогою свого собаки-емоційної підтримки Чувака Ной долає труднощі середньої школи та вчиться долати свої страхи.

Серія нещасливих подій

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Пригоди, Комедія, Драма

Країна: США

Тривалість: 3 сезони, 25 епізодів

Рік: 2017-2019

Продюсер: Баррі Зонненфельд

"Серія нещасливих подій" – це похмурий комедійний серіал про сиріт Бодлер, які подорожують підступним світом свого далекого родича, графа Олафа. Серіал досліджує теми сім'ї, втрати та стійкості.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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