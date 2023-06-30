Топ п'ять маловідомих фактів про Walt Disney: понад 900 премій "Оскар" та Мортімер, а не Мікі Маус

Компанія Волта Діснея розважає та надихає людей по всьому світу. Як скромна невелика анімаційна студія перетворилася на глобальну розважальну світову компанію? У цій статті UAportal підготував п'ять цікавих та маловідомих фактів про The Walt Disney Company.

Діснейленд був побудований лише за один рік

Багато людей не знає, що перший із тематичних парків Діснея був побудований лише за один рік. Будівництво розпочалося у липні 1954 року, а вже 17 липня 1955 року перші відвідувачі побували там. Будівництво парку – це справжнє диво та інженерне мистецтво, адже важко повірити, що такий масштабний проєкт побудували лише продовж року.

Мікі Мауса хотіли назвати Мортімером

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Мікі Мауса полюбляють як діти, так і дорослі ще з моменту його створення 1928 року. Однак цього персонажа хотіли назвати Мортімером. Дружина Волта Діснея, Ліліан, вирішила, що це ім'я надто пихате, а натомість запропонувала ймення Мікі.

Компанія Волта Діснея отримала понад 900 премій "Оскар"

Компанія Волта Діснея – одна з найтитулованіших кіностудій в історії, яка отримала понад 900 премій "Оскар". Сюди входять як традиційні нагородження, так і премії за технічні досягнення. "Білосніжка та семеро гномів", "Мері Поппінс" та "Король Лев" – це найвідоміші мультфільми Disney, які отримали "Оскар".

Початковий план Діснейленду обмежувався лиш "Парком Мікі Мауса"

Коли Волт Дісней тільки-но починав планувати Діснейленд, його початковий план передбачав невеликий парк з назвою "Парк Мікі Мауса". Він повинен був мати простий дизайн: лише кілька атракціонів та поїзд, який кружляв би територією комплексу. Однак з вдосконаленням власних ідеї, парк Волта Діснея ставав все масштабнішим і амбітнішим. Урешті-решт територія перетворилася на Діснейленд, який ми знаємо сьогодні.

Компанія Волта Діснея володіє островом

Disney's Castaway Cay – це приватний острів на Багамах, що належить компанії. Він є зупинкою на круїзних лініях Disney. На території є пляжі, доступні водні види спорту та ресторани. Там також мешкають різноманітні дикі тварини, зокрема, ігуани та скати.

Отже, про компанію Walt Disney Company можна писати багато, адже є ще чимало цікавих і маловідомих фактів.

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