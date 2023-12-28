Топ-5 туристичних перлин України: місця, які варто відвідати

Україна – це скарбниця туристичних пам'яток, що пропонує безліч неймовірних місць, які неодмінно зачарують людей. Намагаючись привернути увагу до маловідомих місць, UAportal підготував онлайн-подорож, яка демонструє топ-5 перлин країни.

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Українські піраміди

Дві з трьох пірамід у Європі знаходяться в Полтавській області. Одну з таких пірамід можна знайти в селі Комендантівка, яка спочатку була побудована як церква-усипальниця дворянами Білевичами. Це архітектурне диво висотою 15 метрів будували 13 років.

Використовуючи гранітні блоки з місцевого кар'єру, будівельники застосували унікальний метод будівництва, який передбачав використання вапнякового розчину, змішаного з кров'ю щойно забитої худоби і навіть яєчним білком. На жаль, церква-піраміда занепала і була розграбована після Першої світової війни.

"Три грації"

Йдучи далі, для багатьох може стати несподіванкою, що копія знаменитої скульптури "Три грації" не тільки зберігається в Луврі, але й знаходиться в Житомирській області. Розташована в селі Червоне, ця вишукана композиція колись прикрашала фонтан перед маєтком Федора Терещенка, відомого цукрозаводчика та авіаконструктора.

Сьогодні вона з гордістю красується перед колишнім будинком культури. Чавунна копія була створена французьким скульптором з Версалю на замовлення цукрового магната. Примітно, що існує лише три такі копії, інші знаходяться в Барселоні і, звичайно ж, у Луврі.

Найдовша гіпсова печера

Це печера Оптимістична, що поблизу села Королівка Київської області, яка має престижні нагороди. Ця печера по праву посіла місце в Книзі рекордів Гіннеса як найдовша гіпсова печера у світі, найдовша в Євразії та друга за довжиною у світі, поступаючись лише Мамонтовій печері Флінт-Рідж у Сполучених Штатах.

З 2012 року в печері облаштовано художній музей та музей вторинних утворень, що дозволяє відвідувачам зануритися у безмежну красу та природні чудеса, що знаходяться всередині печери.

Писаний Камінь

А тепер вирушаємо до загадкової гори Писаний Камінь, що розкинулася на Прикарпатті між селами Верхній Ясенів та Буковець. Це місце має велике історичне та релігійне значення, оскільки вважається одним з найдавніших язичницьких святилищ в Україні.

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У цьому священному місці досі можна знайти стародавні чаші для жертвоприношень, подаровані вірянами, які вшановували бога сонця Дажбога. Містика і спокій, що оточують гору Писаний Камінь, роблять її обов'язковим місцем для відвідування для тих, хто прагне розгадати захоплююче минуле України.

Водоспад

У Хмельницькій області знаходиться водоспад, який має вражаючу схожість з легендарним Кінг-Конгом. У минулому каскад води рухався по старому дерев'яному трубопроводу, проте з часом він зіпсувався.

Проте, завдяки наполегливості місцевих жителів, вдалося провести новий металевий трубопровід, що сприяло поверненню цього чудового видовища. Ще більшої чарівності йому додає наявність двоповерхової печери, розташованої в самій скелі, що запрошує допитливих дослідників зазирнути в її таємниці.

Нагадаємо, ми вже писали, що потрібно для подорожей.

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