Топ-5 країн світу, де люди споживають найбільше алкоголю

Рівень споживання алкоголю в різних країнах світу суттєво відрізняється, і нещодавнє масштабне дослідження, проведене Міжнародною організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), проливає світло на це питання. Цікаво, що Данія, Румунія та Велика Британія очолюють список країн з найбільшою кількістю людей, які вживають алкоголь. UAportal розповідає детальніше.

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Дослідження охопило 29 країн, де виявилося, що приблизно кожен п'ятий дорослий (19%) у вибірці зізнався, що вживає значну кількість алкоголю принаймні раз на місяць. Примітно, що мусульманські країни показали найнижчий відсоток таких дорослих, а в Туреччині – лише 3%. І навпаки, в країнах-лідерах зі споживання алкоголю понад 30% дорослого населення вживають алкоголь у великих кількостях принаймні раз на місяць.

Згідно з результатами дослідження, країни-лідери за рівнем споживання алкоголю виглядають наступним чином:

1. Данія

2. Румунія

3. Великобританія

4. Люксембург

5. Німеччина

Якщо заглибитися в дослідження, то ще одним цікавим спостереженням є зміни у споживанні алкоголю між 2011 та 2021 роками. Як не дивно, 23 країни продемонстрували зниження за цей період, причому в Литві та Ірландії було зафіксовано найзначніше падіння. Натомість у Латвії, Мексиці та Норвегії спостерігалося значне зростання.

Аналіз даних також підкреслює, що чоловіки більш схильні до надмірного вживання алкоголю порівняно з жінками: світова статистика показує 26% проти 12%, відповідно.

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Вивчення середнього споживання алкоголю дає чітке уявлення про цю проблему. Нижче наведено п'ятірку країн-лідерів у цій категорії:

1. Латвія

2. Литва

3. Чехія

4. Болгарія

5. Естонія

Ці країни можуть похвалитися середнім споживанням 11-12 літрів чистого алкоголю на рік. Тим не менш, важливо зазначити, що вимірювання споживання алкоголю на душу населення може піддаватися критиці через потенційні викривлення, спричинені туристами, які можуть робити свій внесок у статистику, але не враховуються в остаточних підрахунках.

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