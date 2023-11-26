Топ-5 найхоробріших порід собак у світі (фото)

Якщо ви понад усе цінуєте домашнього захисника і бажаєте мати пухнастого компаньйона з непохитною хоробрістю, то варто звернути увагу на ці породи. UAportal підготував добірку з п'ятьма найбезстрашнішими породами собак.

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Якщо порода вашого вірного захисника відсутня в нашому рейтингу, не засмучуйтесь. Важливо пам'ятати, що вид не визначає все. Характер кожної собаки формується унікально в результаті її виховання, в тому числі і ваших зусиль.

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1. Ротвейлер

Коли справа доходить до захисту, найкращими є ротвейлери. Відомі своєю силою, розумом і відданістю, ротвейлери спочатку були виведені для захисту стад від хижаків. Як результат, вони чудово захищають своїх власників і часто виявляються ідеальними компаньйонами.

2. Німецька вівчарка

Ці розумні, спритні та універсальні собаки користуються великою популярністю у кінологічних підрозділах поліції та збройних силах по всьому світу. Їх відвага поширюється на те, що вони є відданими охоронцями для своїх сімей. Прикметно, що вони легко встановлюють гармонійні стосунки не лише зі своїми господарями, а й з іншими членами сім'ї, в тому числі з котами.

3. Доберман

Доберман – чудовий вибір для тих, хто шукає домашнього захисника. Завдяки своїм захисним інстинктам і неперевершеній хоробрості, добермани є одними з найрозумніших порід собак у світі. Завдяки своїй спритності вони швидко та ефективно справляються зі зловмисниками.

4. Бельгійський малінуа

Відомі своїми винятковими здібностями до розпізнавання запахів, бельгійські малінуа чудово справляються з такими завданнями, як пошуково-рятувальні операції. Ці собаки високо цінуються поліцією та військовими підрозділами, оскільки мають неабияку здатність до навчання, інтелект, невтомну енергію та віддану робочу етику.

5. Канарський дог

Канарський дог є ласкавим і слухняним компаньйоном. Однак, коли ця порода стикається із загрозою, вона перетворюється на грізну силу. Хоча ці собаки можуть проявляти агресію, саме ця якість робить їх вдалим вибором для тих, хто шукає не пухнастого улюбленця, а сміливого охоронця.

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