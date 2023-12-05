Топ-5 порід собак, що можуть зникнути в найближчому майбутньому. Фото

Загроза зникнення обмежується не лише дикими істотами, воно поширюється і на деяких домашніх тварин, включаючи собак. Зменшенню чисельності певних порід собак сприяють численні фактори, зокрема популярність породи та її специфічне призначення. UAportal розповідає про такі породи.

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Дірхаунд

Дірхаунди, як випливає з їхньої назви, історично використовувалися для полювання на величних оленів. Ці благородні ікласті собаки мають високий зріст, кошлату сіру шерсть і лагідний характер. Однак зараз ці собаки перебувають на межі зникнення через обмеження в розведенні.

Скай-тер'єр

Уродженці шотландського острова Скай, скай-тер'єри відігравали важливу роль у захисті фермерських угідь від видр, лисиць та інших неприємностей. На жаль, ця унікальна порода зараз стикається з загрозою вимирання.

Денді-дінмонт-тер'єр

Денді-дінмонт-тер'єри зачаровують своїми великими головами та довгою білою шерстю. Відомі своєю мисливською майстерністю полювання на видр і борсуків, ці собаки вносять свій внесок у різноманітність собачого світу.

Чинук

Порода чинук не лише перемагає у змаганнях їздових собак, але й демонструє видатні навички у пошуково-рятувальних операціях, а також у пастушій діяльності.

Кучерявий ретривер

Тісно пов'язані з улюбленими золотистими та лабрадор-ретриверами, кучеряві ретривери привертають увагу своєю характерною шерстю. Ця особливість дозволяє їм легко плавати і пробиратися крізь густі зарості чагарників.

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