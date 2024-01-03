Топ-5 неочевидних фактів про вікінгів: Що приховують воїни з півночі

Вікінги, захоплива цивілізація північних моряків, несли на собі відбиток загадковості та міфічності протягом століть. Поза широко відомими аспектами їхніх військових подвигів та далеких морських подорожей ховається цілий світ цікавинок та неймовірних відкриттів. UAportal підготував топ-5 неочікуваних фактів про вікінгів.

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Чи існували рогаті шоломи

Всупереч поширеній думці, вікінги насправді ніколи не носили рогатих шоломів. Саме християнські європейці додали цю деталь, щоб зобразити воїнів ще більш дикими та язичницькими, з рогами, схожими на роги Сатани, на їхніх головах.

Акцент на гігієні

Дивно, але факти свідчать, що воїни півночі надавали великого значення особистій гігієні та догляду за собою. Археологи виявили, що інструменти для догляду за собою епохи вікінгів були дуже поширені, що свідчить про те, що вони серйозно ставилися до особистої гігієни.

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Гра назв

Хоча точний термін, яким вікінги називали себе, залишається невідомим, сам ярлик з'явився лише у 19 столітті. До того часу представники інших цивілізацій називали їх норвежцями та данцями.

Майстри кораблебудування

Вікінги були відомі своїми винятковими кораблебудівними навичками. Їхнє вміння будувати потужні кораблі відігравало значну роль у військових досягненнях та успішних вторгненнях. Найпоширенішими суднами вікінгів були "довгі човни", здатні вмістити до 60 вікінгів і дозволяли легко висаджуватися на сушу та відпливати з неї.

Вийняткові поховальні традиції

У випадку смерті видатного вікінга, він отримував ретельно підготовану прощальну церемонію. Ці процесії включали розміщення померлого на човні разом з його вбранням, тваринами та прикрасами. Потім човен підпалювали і відправляли в море, що символізувало урочисте прощання.

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