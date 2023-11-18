Топ-5 незвичних та цікавих страв, які вас здивують

Дізнайтесь про кулінарні шедеври, з підбірки, яку підготував UAportal. Від ферментованого акулячого м'яса з Ісландії до отруйної риби фугу з Японії – цей топ страв допоможе відкрити для себе надзвичайні делікатеси, які існують у світі.

Відео дня

Гаукарль

Гаукарль – це ісландське блюдо. Ферментоване м'ясо акули, яке вважається делікатесом, проходить унікальний процес. М'ясо спочатку закопують у пісок, щоб воно розкладалося протягом декількох місяців, а потім нарізають кубиками і підвішують сушитися. В результаті виходить пікантна і гостра страва, яку дуже цінують місцеві жителі.

Балут

Балут - філіппінська страва. Цей вуличний делікатес складається з вареного заплідненого качиного ембріона. Желеподібна текстура та авантюрний смак роблять балут улюбленим вечірнім перекусом.

Читайте також: Ідеально на обід: рецепт легкого кукурудзяного супу

Ескамолес

Ескамолес – мексиканська страва, відома як "мексиканська ікра". Ескамоли – це їстівні личинки мурах, зібрані з коренів рослин агави. Ці крихітні білі яйця мають чудовий горіховий смак.

Казу Марцу

Казу Марцу – італійська страва. Сир, що заварюється з живими личинками комах і в результаті чого набуває м'якої та гострої текстури. Хоча він технічно заборонений через ризики для здоров'я, Казу Марцу залишається цікавим делікатесом для гурманів.

Фугу

Це дуже отруйна риба з Японії. Кухарі-експерти ретельно видаляють її смертельно небезпечні органи, забезпечуючи безпечне споживання. З фугу готують сашимі та гарячий горщик.

Радимо також звернути увагу на рецепт швидкого пирога з лаваша.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!