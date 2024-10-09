ТОП 5 не заїжджених парки біля Києва с золотою фотозоною осені

Розмаїття парків в Україні дає розгулятися фантазії, та заповнити кожні вихідні новою локацією. Сьогодні ви дізнаєтеся про п’ять ландшафтних парки, які не заїжджені туристами. Якщо ви досі шукаєте, де поєднати прогулянку на вихідних та осінню фотосесію або цікаві ідеї для романтичних прогулянок, цей список від UaPortal саме для вас.

1. Парк "Єва", Віта–поштова, Київська область

В 10 км від столиці на майже 30 гектарах розташувався ландшафтний витвір мистецтва – парк "Єва". Парк існує всього рік, сюди приїздять охочі до гарних фото без фільтрів, романтичні пари або сім’ї, які хочуть провести спокійні, затишні вихідні.

Терапевтична природа та драматичні водоспади в парку ''Єва''. Джерело: @eva_landscape_park

Мальовнича територія прикрашена драматичними та пейзажними водоспадами, різноманітними містками, арт інсталяціями, мініатюрними маєтками з англійською архітектурою, водоймами, цікавими фотозонами та локаціями для смачної кави та розваг.

На території парку висаджені рослини з різних куточків світу, вся зелена зона доглянута й охайна тож ваша декорація буде ідеальною. Осінь додала вже своїх натхненних фарб та перетворила парк на золоту казку.

Ваші незабутні моменти живуть у Єва парку. Джерело: @eva_landscape_park

Територія Ева парку пожвавлена різноманітними івентами: майстер–класи, чайні церемонії, бранчі та приватні святкування. В парку доступна оренда будиночка на озері та риболовля.

Попасти на територію парку можна купивши білет на цілий день за 350 грн або додатково замовивши групову авторську екскурсію за 500 грн.

2. Парк "Острів Сакури", стм Володарка

Мальовничий парк існує вже майже 6 років. Створений в японському стилі, парк має багато цікавих архітектурних локацій для відпочинку та фотографування. Штучний острів, який створили для парку омивається річкою Рось. На 1,6 га можна побачити не лише східні мотиви, а й натрапити на величезні голови динозаврів, дивовижні скульптури та, звичайно, рідкісні рослини, які привозяться з різних куточків світу. Сакур на острові поки не так багато, але в період цвітіння – це ніжна та пейзажна картина.

Парк створено у східному стилі, а рослини завезені з різних куточків світу. Джерело: @park_sakury_volodarka

Тваринам у парку надається особлива увага, їх образи виконані дуже реалістично та сховані у різних частинах парку. Тут можна влаштувати цілий квест та зібрати свою колекцію фото з тваринами.

Ще одним дитячим захопленням на території парку є величезний ігровий майданчик, де можна провести не одну годину, лазаючи по канатах та захоплюючи піратський корабель. Не вийде пройти мимо й міні зоопарку, який розташовано прямо в парку.

Дитячий майданчик з канатними лазалками та піратським кораблем є окремою цікавинкою парку. Джерело: @park_sakury_volodarka

Весільні фотографії у парку – це окреме задоволення, як для молодят, так і для тих, хто спостерігає за ними. Будинки в парку можуть стати вашим сховищем до першої шлюбної ночі, або місцем відпочинку для всієї сім’ї. На території є смачні локації, які подарують аромат ранкової кави та нагодують три рази на день.

Вхід до парку: 100 грн для дорослого та 50 грн для дитини.

До території парку додається ще й зоопарк з площею в 1 га. Вхід до нього окремий. Ви можете побачити страусів, альпак, оленів та інших тварин.

3. Парк "Кіото", Київ

Столиця може похизуватися парком в східному стилі, якому виповнилося вже понад 50 років. Та свою славу та популярність парк зазнав лише 13 років тому. Переламним моментом у долі парку стала висадка алеї сакур, яка була занесена до Книги рекордів Гіннеса, як найдовша у світі.

Парк Кіото стане чудовою нагодою провести осінні вихідні на свіжому повітрі. Джерело: https://desna.kyivzelenbud.com/

Сьогодні парк "Кіото" є справжнім осередком японської культури в Україні. Архітектура, скульптури, культурні особливості в декорі та ландшафтному дизайні – можна побачити на території парку "Кіото". Традиційний сад каменів, водойми з містками, картини та скульптури з живих квітів – це тільки частина ваших вражень. В середини весни парк наповнюється поціновувачами цвітіння сакур, та осінь не менш чарівна пора в парку.

Парк кіото подарує чудову осінню декорацію для фотосесії. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Золотисто багряне вбрання додає справжньої магічної казковості японським персонажам парку, та дарує можливість отримати неймовірно красиві фотографії. В парку знайдете смачні локації та цікавий майданчик для дітей.

Вхід до парку вільний, та ви завжди можете знайти інформацію про донати на сторінці парку в Facebook.

4. Ландшафтний парк замку Радомисль, Житомирська обл.

Осінь перетворює територію парку Радомисль на золоту казку з пейзажними алеями, романтичними доріжками та відображенням осені у воді. Парк є максимально природним, його рослинний та тваринний світ перенесе вас через "платяну шафу", де, здається, ще мить і з’явиться чарівний Фавн.

Замок розташовано в оточенні води та ландшафтного парку. Джерело: https://www.facebook.com/Замок Радомисль

Ви побачите, як з під землі б’ють струмені питної води, а галявини перетворюються на золотий килим осені. Магічна атмосфера парку змушує гуляти годинами, та фотографуватися на кожному кроці. Знайдіть свою затишну лавочку, сховану за деревами, щоб помріяти та насолодитися природною осінньою терапією.

Ви можете додати до пейзажної прогулянки відвідування музею та ночівлю в замковому готелі. Джерело: https://www.facebook.com/Замок Радомисль

Додатково можна відвідати музейний комплекс у замку Радомисль та зупинитися у справжніх королівських покоях. Ваш вікенд може стати найромантичнішим.

5. Ландшафтний парк Буки, Київська область

Ландшафтний парк буки один з дивовижних прикладів, як людина може перетворити брудне звалище на місце збереження життя, приємних прогулянок та розваг. Парк має дуже красиві локації, які існують на фоні замкових споруд. Тут є смачні платформи для дорослих і наймиліші для дітей. Алея казок, міні зоопарк, дитячі майданчики подарують насолоду один одним та картиною навкруги. Водоспад, пейзажні алеї, скульптури та найвідоміші аби в столиці подарують враження, які вам захочеться залишити в пам’яті телефону.

Парк дуже доглянутий та має безліч ландшафтних ідей для вашої фотосесії. Джерело: https://www.facebook.com/Парк Буки

В парку розташовано дзвіницю Данила та церкву Святого Євгенія. На вихідних тут можна побачити найчарівніші весілля та порадіти разом з нареченими. Вхід до самого парку безкоштовний, можна взяти платну екскурсію, щоб потрапити до самого маєтку Суслових. Парк також оснащений безкоштовною парковкою.

Красивий парк Києва з цікавими локаціями та місцем для проведення святкових заходів. Джерело: https://moemisto.ua/

Додайте чарівності у ваші осінні вихідні відвідавши красиві парки біля Києва. Раніше ми писали про секрети вдалого пішого походу та найцікавіший вікенд в Коломиї.