Топ-5 найкращих серіалів про інопланетне вторгнення: підбірка для перегляду з друзями

Позаземне життя – це дуже популярна на телебаченні тема протягом останніх десятиліть. UAportal підготував найкращі серіали про вторгнення інопланетян, відзняті в період з 2009 до 2015 року. Ця підбірка точно стане вам в пригоді, якщо ви захочете зануритися в кіносвіт з елементами наукової фантастики та драми.

"Небеса, що звалилися"

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Інопланетне вторгнення, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 5 сезонів, 52 епізоди

Рік: 2011-2015

Продюсер: Стівен Спілберг

Серіал розповідає про наслідки руйнівного інопланетного вторгнення, в результаті якого більша частина світу була повністю знищена. У центрі уваги – люди, що вижили, які об'єднуються, щоб дати відсіч прибульцям. Борючись за життя, вони зіштовхуються не тільки з чужопланетниками, але й – з труднощами виживання у світі, в якому людство опинилося на межі вимирання.

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"Візитери"

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Інопланетне вторгнення, Наукова фантастика, Драма

Країна: США

Тривалість: 2 сезони, 22 епізоди

Рік: 2009-2011

Продюсер: Скотт Пітерс

Це перезавантаження класичного однойменного серіалу 1980-х років. До світу людей вдерлася інопланетна раса, яка відома як Візитери. Вона стверджує, що прийшла зі світлом, але незабаром з'ясовуються її темні наміри. Група людей об'єднується, щоб дати відсіч прибульцям.

"Виклик"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Інопланетне вторгнення, Наукова фантастика, Драма

Країна: США

Тривалість: 3 сезони, 38 епізодів

Рік: 2013-2015

Продюсер: Кевін Мерфі

Сюжет серіалу розгортається на Землі майбутнього, де люди та кілька інопланетних видів, що називають себе вотанами, живуть в одному світі після руйнівної війни. У центрі уваги – мешканці міста Дефайнс, які намагаються вижити та відновити свою колишнє довоєнне життя. Глядачі стежитимуть, як вони борються з позаземцями, а також – як зіштовхуються з труднощами як усередині, так і поза своєї спільноти.

"Подія"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Інопланетне вторгнення, Наукова фантастика, Драма

Країна: США

Тривалість: 1 сезон, 22 епізоди

Рік: 2010-2011

Продюсер: Еван Кац

Внаслідок загадкової події, загинуло та зникло безвісти сотні людей. У центрі сюжету – Шон Вокер, який розкриває величезну змову за участю уряду США, позаземного життя та групи ув'язнених, які утримуються на секретному об'єкті. Головний герой з командою союзників намагаються розгадати правду, розслідуючи яку вони зіштовхуються з перешкодами, які повинні здолати, аби захистити себе й близьких людей.

"Терра Нова"

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Інопланетне вторгнення, Наукова фантастика, Пригоди

Країна: США

Тривалість: 1 сезон, 13 епізодів

Рік: 2011

Продюсер: Стівен Спілберг

Сюжет серіалу розгортається у 2149 році, у світі, зруйнованому забрудненням та перенаселенням. Намагаючись врятувати людство, група колоністів вирушає в минуле, доісторичну епоху, щоб заснувати нову цивілізацію. Однак, намагаючись вижити в небезпечному та незнайомому світі, вони незабаром зрозуміли, що не єдині, хто мандрував у минуле. Тож їм доводиться боротися з природними та людськими загрозами, щоб забезпечити своє майбутнє.

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