Топ-5 найкращих нових фільмів жахів: налякають навіть найпалкіших шанувальників жанру

Фільми жахів завжди були популярним жанром, що приваблює глядачів своєю моторошною атмосферою і леденящим душу розповіддю. UAportal підготував список найкращих фільмів жахів, знятих у 2018-2019 роках.

Реінкарнація

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Жахи, Драма, Містерія

Країна: США

Тривалість: 127 хвилин

Рік: 2018

Продюсер: Арі Астер

Фільм "Реінкарнація" розповідає історію сім'ї, яку переслідує низка тривожних подій після смерті їхньої бабусі. Секрети сім'ї поступово розкриваються, у міру того, як вони впадають у шаленство, а надприродна присутність загрожує знищити їх усіх.

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Тихе місце

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: жах, драма, наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 90 хвилин

Рік: 2018

Продюсер: Джон Красінскі

Дія фільму "Тихе місце" відбувається в постапокаліптичному світі, де сім'я змушена жити в тиші, щоб не стати об'єктом полювання жахливих істот, які полюють на звук. Коли сім'я виявляє, що їхня молодша дитина хвора, вони повинні знайти спосіб вижити і одночасно спробувати вилікувати її.

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Прокляття черниці

Рейтинг IMDB: 5.3/10

Жанр: Жахи, Містерія, Трилер

Країна: США

Тривалість: 96 хвилин

Рік: 2018

Продюсер: Джеймс Уан

Фільм "Прокляття черниці" розповідає про те, як католицький священик і монахиня-початківець у Румунії розслідують загадкове самогубство. Незабаром вони виявляють злу силу, яка набуває форми демонічної черниці, і їм доводиться боротися за своє життя.

Хелловін

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Жахи, Трилер

Країна: США

Тривалість: 106 хвилин

Рік: 2018

Продюсер: Джейсон Блюм

"Хелловін" – це продовження однойменного фільму 1978 року. Фільм розповідає про Лорі Строуд, яка готується до зустрічі з Майклом Майєрсом, вбивцею в масці, який повернувся до Хеддонфілда, штат Іллінойс, у ніч Хелловіна.

Ми

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Жахи, Трилер

Країна: США

Тривалість: 116 хвилин

Рік: 2019

Продюсер: Джордан Піл

Фільм "Ми" розповідає про сім'ю на відпочинку, яку тероризують її двійники. Фільм досліджує теми ідентичності, привілеїв та темної сторони людства.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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