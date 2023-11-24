Топ-5 цікавих фактів про Київ

Київ, столиця України – місто, сповнене захопливих пам'яток і прихованих скарбів. UAportal підготував факти про унікальні аспекти цього чудового міста, які, безсумнівно, вас здивують.

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Найдовша вулиця Києва - знаменитий Хрещатик, що простягається на 1,2 кілометра, наповнений різноманітними пам'ятками архітектури. Найкоротша вулиця – Інженерний провулок, що знаходиться поруч з Арсенальною площею, має довжину всього 50 метрів і нараховує тільки три будинки.

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На вулиці Осиповського ви побачите надзвичайний дуб Вільгельма Крістера, вік якого, як вважають, становить від 600 до 700 років. Хоча точний вік можна визначити лише за допомогою аналізу річних кілець, проте це величне дерево височіє як свідчення багатої історії Києва.

Райони Києва мають відмінні демографічні характеристики. Найбільш густонаселеним є Деснянський район, де проживає 355 000 мешканців. На противагу цьому, Печерський район має найменшу кількість населення – 139 000. Примітно, що Троєщина охоплює найбільший житловий масив, надаючи житло 240 000 осіб.

Київський метрополітен – одне з найстаріших метро в Європі. "Арсенальна" є найглибшою станцією метрополітену, що знаходиться 105 метрів під землею. Крім того, знаменита станція "Золоті ворота" є шедевром, що заслужено увійшов до топ-10 найкрасивіших станцій метро у світі.

Пориньте у надзвичайні враження від Києва, познайомившись з його цікавинками, такими як найменший ліфт. Цей ліфт, розташований у будинку 11 на вулиці Прорізній, може вмістити лише одну людину і займає мізерну площу – пів квадратного метра. Він був збудований у 1950-х роках і мав допомагати літнім чиновникам, яким було важко пересуватися сходами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де знаходиться резиденція Святого Миколая та як туди дістатися.

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