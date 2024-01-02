Топ-5 фактів про Тараса Шевченка: Про це не розкажуть у школі

Тарас Шевченко – знакова постать в українській історії та літературі, відома своїми впливовими віршами та художніми творами. Хоча багато хто знайомий з деякими аспектами його життя і досягнень, існують менш відомі факти, які проливають світло на складність його характеру і переживань. UAportal підготував п'ять фактів про Тараса Шевченка.

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Викуп з кріпацтва: Альтернативна версія

Існує альтернативна версія традиційної історії викупу Тараса Шевченка з кріпацтва, яку детально описав Петро Мартос, фінансист першого видання "Кобзаря" у 1840 році. За словами Мартоса, колись Шевченку замовили намалювати портрет генерала. Незважаючи на те, що він створив реалістичне і схоже зображення генерала, воно було відхилене.

Шевченко хитро перетворив портрет на вивіску перукарні, намалювавши рушники та інструменти для гоління поверх генеральських атрибутів. Від гніву генерала його врятував доволі впливовий, на той час, Жуковський, що викупив художника.

Останнє кохання

Протягом усього свого життя Тарас Шевченко прагнув одружитися. Останньою жінкою, яку він серйозно розглядав на роль дружини, була Ликера Полусмак. Поет був захоплений нею, але вона вагалася через суспільну думку та сумне минуле поета, пов'язане із засланням.

Зрештою, Лікера вирішила вийти заміж за іншого і створила сім'ю. В останні роки життя вона доглядала за могилою Шевченка і висловлювала жаль, що втратила можливість стати його вдовою, надто пізно усвідомивши велич поета.

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Чутки про пияцтво

Про Тараса Шевченка поширена чутка, що він був затятим пияком. Дехто навіть пов'язує його смерть з надмірним вживанням алкоголю. Однак багато друзів і знайомих поета, зокрема дочка графа Ф. Толстого Катерина Юнге, спростовували ці твердження.

Вони наголошували, що під час особистих зустрічей ніколи не бачили Шевченка у стані алкогольного сп'яніння чи неналежної поведінки. Микола Костомаров, український історик і член Кирило-Мефодіївського братства також захищав репутацію Шевченка, стверджуючи, що бачив поета п'яним лише одного разу.

Запорука успіху його дебютної книги

Видатний український поет Євген Гребінка відіграв значну роль у формуванні ранніх літературних пошуків Тараса Шевченка. Під керівництвом Гребінки Шевченко заглибився у читання, яке вплинуло на його світогляд. Гребінка познайомив його з такими важливими творами, як "Енеїда" Івана Котляревського, історичними розповідями та фольклором, сприяючи розумінню Шевченком друкованих народних пісенних текстів.

Повернення на батьківщину

Глибокий зв'язок Тараса Шевченка з батьківщиною видно з його останнього бажання, викладеного в "Заповіті", написаному в 1845 році. Первісне поховання поета відбулося в Санкт-Петербурзі, далеко від його рідної землі України.

Однак його палке бажання бути похованим на українській землі було виконано завдяки монументальному перепохованню, організованому художником Григорієм Честахівським, 22 травня 1861 року. Останки Шевченка нарешті були поховані на Чернечій горі біля Канева.

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