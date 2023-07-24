Тільки три знаки зодіаку будуть найщасливішими на цьому тижні: Гороскоп на 24-30 липня

UAportal підготував гороскопи на тиждень 24-30 липня, зосередивши увагу на астрологічних впливах, що сприяють щастю людей. Йтиметься про народжених під знаками зодіаку Козеріг, Водолій та Риби.

Козеріг

Козероги, завдяки Нептуну в Козерогові, цього тижня зазнають припливу щастя та ентузіазму. Вогняна енергія Козерога запалює їхні амбіції і спонукає їх пристрасно добиватися своєї мети.

Вони знайдуть радість у тому, щоб взяти на себе ініціативу, з головою поринути у вирішення проблем та прийняти нові пригоди. Цього тижня їхній живий дух та рішучість створять гармонійну атмосферу, піднімуть настрій та принесуть величезне щастя.

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Водолій

Для Водоліїв Плутон у Водолії принесе щастя через стабільність та чуттєві задоволення. Вони знаходять радість у простих, але значущих подіях, які пов'язують їх із фізичним світом.

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Заняття діяльністю, що потурає їхнім почуттям, наприклад, смакування смачних страв, прогулянки на природі чи творчість, підвищить їхній коефіцієнт щастя. Зміцнюючи свої стосунки і цінуючи красу теперішнього моменту, Водолії відчуватимуть глибоке задоволення.

Риби

Представники знака Риб, Сонце яких перебуває у знаку Риб, від природи налаштовані емоції, і цей тиждень принесе їм достаток щастя. Їхня інтуїтивна та співчутлива натура дозволяє їм знаходити радість в актах доброти та самовираження.

Заняття творчістю, зв'язок зі своєю духовною стороною чи занурення у музику та мистецтво посилять їхнє щастя. Приймаючи своє справжнє "я" і дозволяючи своїм емоціям спрямовувати їх, люди-Риби зазнають глибокої радості та задоволення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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